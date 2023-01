Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Polizei stellt Diebe nach Einbrüchen in Büros und Imbiss

Anfang der Woche konnten bei zwei Einbrüchen in Leipzig die Täter gestellt werden. Ein Ladenbesitzer beobachtete einen Einbruch in sein Geschäft auf seinem Smartphone, in einem anderen Fall wurden die Täter mit Diebesgut erwischt. Die Polizei nahm zwei Männer fest.

Leipzig. In den vergangenen Tagen ereigneten sich in Leipzig mehrere Einbrüche. Nach Angaben der Polizei wurde im Zeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 3.35 Uhr, in mehrere Büro- und Kellerräume in einem Gebäude im Leipziger Zentrum-Südost eingebrochen. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und gelangten so in das Haus, wo sie wiederum mehrere Bürotüren gewaltsam öffneten. Sie entwendeten Gegenstände, darunter auch eine Geldkassette, in der sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei konnte in der Nähe des Bürohauses zwei Tatverdächtige festnehmen. Die beiden Männer im Alter von 30 und 51 Jahren hatten Teile des Diebesgutes bei sich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Weil gegen den 30-Jährigen bereits ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 51-Jährige konnte nach Ende der polizeilichen Maßnahmen gehen. Laut Polizei kann der Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Ladenbesitzer beobachtet Einbruch auf seinem Smartphone

Auch im Leipziger Osten endete ein Einbruch mit einer Festnahme. In der Nach zu Mittwoch drangen zwei Männer um 3 Uhr gewaltsam in ein Bistro auf der Eisenbahnstraße ein. Doch der Ladenbesitzer erhielt eine Einbruchsmeldung über sein Mobiltelefon. Über eine Kamera konnte er die Tat beobachten und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte überraschten die Täter beim Durchsuchen der Räumlichkeiten. Beide Männer versuchten zu fliehen, die Polizei konnte jedoch einen 28-Jährigen nach kurzer Verfolgung stellen. Er wurde vorläufig festgenommen werden und wird nach Polizeiangaben am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von lg