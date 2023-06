Einbruch in Fahrradladen in Leipzig-Altlindenau – Polizei stellt Tatverdächtigen

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Altlindenau sind mehrere Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Laut Polizeidirektion Leipzig ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz vor 1 Uhr. Zu jener Zeit informierte ein Zeuge die Polizei und gab an, mehrere Personen zu sehen, die offenbar in den Fahrradladen einzubrechen versuchten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurze Zeit später konnten die eintreffenden Beamten einen 30-jährigen Mann in der Georg-Schwartz-Straße stellen, heißt es weiter. Der Tatverdächtige kam nach seiner Identitätsfeststellung in der Wache auf Anordnung einer Bereitschaftsstaatsanwältin wieder frei.

Lesen Sie auch

Der entstandene Stehlschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich, der Sachschaden ist noch unbekannt. Zudem fahnden die Beamten nach den entwendeten Fahrrädern. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und zu den weiteren Tätern.

LVZ