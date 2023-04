Polizei sucht 55-jährigen Leipziger: Wer hat Thomas F. gesehen?

Kostenfrei bis 17:36 Uhr lesen

Lagerhalle abgebrannt

Nach dem verheerenden Brand einer Lagerhalle am Montagmorgen in Plaußig-Portitz suchen Experten in den Trümmern nun nach der Brandursache. Klar ist inzwischen, warum direkt vor der Halle am Montag ein 39-Jähriger festgenommen wurde.