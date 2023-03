Polizei sucht 36-jährigen Leipziger: Wer hat Wieland G. gesehen?

RB Leipzig gegen Mainz 05: Das sollten Sie am Samstag bei der Anreise beachten

Am Samstag spielt RB Leipzig in der Red Bull Arena gegen Mainz 05. Es kann daher in der Stadt und rund um die Arena ziemlich voll werden. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Parkmöglichkeiten, Halteverboten und Sperrgebieten.