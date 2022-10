Raub in Leipzig-Grünau: Täter kam mit dem Elektroroller

Ein 32-Jähriger wurde am Montagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in Leipzig-Grünau überfallen. Der Täter kam mit dem E-Roller auf sein Opfer zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Leipzig-Grünau wurde ein 32-Jähriger überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls am Montagabend. (Symbolbild)

Leipzig. Raub in Leipzig-Grünau: Am Montagabend wurde ein 32-Jähriger in der Ratzelstraße ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, wartete der Mann gegen 20.15 Uhr an der Haltestelle Ratzelstraße/Schönauer Straße auf die Straßenbahn, als ein Unbekannter auf einem grün-schwarzen E-Scooter auf ihn zufuhr und ihm sein Handy aus der Hand riss.

Weiterhin drohte der unbekannte Tatverdächtige dem 32-Jährigen Gewalt an und zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld. Der Mann händigte ihm daraufhin einen niedrigen zweistelligen Betrag aus. Der Tatverdächtige flüchtete auf seinem Elektroroller in stadteinwärtige Richtung. Laut Polizei entstand insgesamt ein Stehlschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubes aufgenommen und bittet nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

• circa 20 bis 30 Jahre alt

• circa 1,80 bis 1,85 Meter groß

• sportliche Figur / muskulös

• Bekleidung: schwarze Windjacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose

• sprach Deutsch mit Akzent

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

