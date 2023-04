Noch bis zum Mittag

Hauptbahnhof und Stadion: Leipziger Polizei übt für den Ernstfall

Die Polizei übte am Donnerstag unter anderem am Hauptbahnhof Leipzig für den Ernstfall.

Am Donnerstag trainiert die Polizei den Ernstfall für Einsätze bei Fußballspielen in der Leipziger Innenstadt und an der Arena. Mehr als 300 Beamte sind beteiligt. Es kann bis mittags zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.