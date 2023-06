Leipziger Polizei warnt vor falschen Gesundheitsamt-Mitarbeitern

Leipzig. Eine 82-jährige Leipzigerin ist am Dienstag auf einen Betrüger hereingefallen. Der Unbekannte hatte sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgegeben und sich dadurch Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. So teilte es die Polizei am Donnerstag mit. 

Demnach klingelte der unbekannte Mann gegen 12 Uhr an der Wohnungstür der 82-Jährigen im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf. Er verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, sodass sie ihn schließlich in ihre Wohnung ließ. In einem unbeachteten Moment stahl der Betrüger einen Umschlag mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und warnt vor solchen und ähnlichen Betrügern. Zudem gibt die Behörde Tipps, wie in Situationen wie diesen vorgegangen werden sollte.

Das rät die Polizei Leipzig:

Lassen Sie keine Unbekannten ins Haus, ohne sich sicher zu sein, dass sie berechtigt sind.

Fragen Sie nach dem Grund, einem Ausweis oder einer Legitimation.

Rückversichern Sie sich eventuell bei der betreffenden Firma oder Behörde, indem Sie aber die Telefonnummer selbst heraussuchen.

Öffnen Sie im Zweifel nicht.

