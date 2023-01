Dienstagabend gab es einen größeren Polizeieinsatz im Leipziger Osten. Die Einsatzkräfte rückten aus, weil mindestens zwei Personen in einen Streit geraten waren.

Polizeieinsatz in der Juliusstraße im Leipziger Osten.

Ein Verletzter nach Streit in Leipzig-Volkmarsdorf – Polizei hält sich bedeckt

Leipzig. Polizeieinsatz im Leipziger Osten: Am Dienstagabend mussten Einsatzkräfte der Polizei in die Juliusstraße im Stadtteil Volkmarsdorf ausrücken, wie eine Sprecherin bestätigte. Ersten, bisher unbestätigten, Angaben zufolge, sollen mindestens zwei Personen aneinandergeraten sein. Dabei wurde eine Person verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Informationen in Kürze.

Von lg