﻿Leipziger Kripo ermittelt: Polizeiuniformen im Internet zum Schnäppchenpreis angeboten

Leipzig/Zwenkau. Stasi-Major, Abschnittsbevollmächtigter, Leutnant zur See: Wer auf einschlägigen Anzeigenportalen nach Uniformen sucht, kann tief im einstigen Fundus von DDR-Kleiderkammern stöbern. Ebenfalls im Angebot: Husarenjacken, Militärhelme und ABC-Schutzanzüge der Bundeswehr.

Als im Frühjahr ein Anbieter aus Zwenkau bei Leipzig einen größeren Posten Ausstattung der sächsischen Polizei zum Schnäppchenpreis anbot, witterte der ursprüngliche Ausrüster jedoch eine mögliche Straftat. Nun läuft bei der Leipziger Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren. Aber was ist eigentlich das Problem?

Herr B. aus Zwenkau verkauft im Internet alles, was ihm zwischen die Finger kommt: Schreibtische, Überwachungskameras, Leuchtreklame. Einiges davon stammt aus Entrümpelungen. Mitte Mai erhielt B. ein ganz besonderes Konvolut: Polizeiuniformen. Nicht nur eine, sondern mehrere. Hemden und Jacken, Pullover und Handschuhe. Sogar ein feines Polizei-Abendhemd mit Krawatte war dabei.

Ein Teil der Polizeiausrüstung, die der Zwenkauer im Internet verkaufen wollte. © Quelle: Screenshot

Ermittlungen laufen: Bei Unterschlagung Haft möglich

Alles, was das Beamtenherz begehrt. Nur: Woher? Anruf bei B., der angibt, die Uniformen seien aus einem „Nachlass“. Er habe sie „aus der Familie geerbt“. Nach der Anzeige schaltete er einen Anwalt ein. „Ich wusste nicht, dass das illegal ist“, sagt er gegenüber der LVZ. Nun behauptet er: Der Verkauf der Uniformen sei nur nicht erlaubt gewesen, weil die Hoheitszeichen angenäht waren. „Hätte ich sie separat dazugelegt, wäre es in Ordnung gewesen“, so B.

„Wenn Uniformen mit Hoheitszeichen auf Verkaufsplattformen verkauft werden, besteht der Anfangsverdacht einer Unterschlagung“, sagt Sprecherin Maxi Böckel von der Polizeidirektion Leipzig. „Dies wird laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.“ Auf die Zwenkauer Klamotten-Offerte war die Polizei via Twitter aufmerksam geworden.

Der Umgang mit Polizeiuniformen und sonstiger Ausstattung ist in mehreren sperrig klingenden Anweisungen festgelegt. Es gibt die Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung sowie die Verwaltungsvorschrift Polizeibekleidungswirtschaft. Wer ein Reservoir an derartiger Bekleidung veräußern will, sollte einen Blick in die trockene Lektüre werfen. Alle relevanten Vorschriften sind frei zugänglich im Internet zu finden, so Böckel.

„Ich will die Sachen wieder reinstellen“

Demnach geht die empfangene Dienstbekleidung drei Jahre nach Erhalt der Grundausstattung in das Eigentum der Beamten des Polizeivollzugsdiensts über. Für die Entsorgung dieser Dienstkleidung sei jeder Beamte selbst zuständig. „Vor einer Entsorgung sind Hoheitszeichen unbrauchbar zu machen“, erläutert die Polizeisprecherin.

Ausgegebene Schutzkleidung und andere Ausrüstungsgegenstände, wie beispielsweise Schutzwesten und auch Pfefferspray, bleiben Eigentum des Freistaates. Das heißt: Sie müssen an der jeweiligen Ausgabestelle zurückgegeben werden.

Entscheidendender Satz für ambitionierte Internet-Händler mit Schwerpunkt Polizeiuniformen: „Die Weitergabe von dienstlicher Bekleidung an polizeifremde Personen, insbesondere deren Verkauf in Onlineauktionshäusern, ist unzulässig“, so steht es in der Verwaltungsvorschrift. Ein Grund dafür dürfte sein, dass es schon Fälle gab, bei denen Betrüger in Polizeiuniformen unterwegs waren und beispielsweise mit der Macht der Dienstkleidung Bußgelder ergaunerten.

Und nun? „Ich will die Sachen wieder reinstellen, sobald es etwas ruhiger geworden ist“, sagt der Zwenkauer. Schließlich habe er zahlreiche Anfragen bekommen, als das Angebot noch online war. Allerdings nicht von Sammlern. „Es gibt genug Polizisten, die sich dafür interessieren“, so B. „Die müssen ihre Ausrüstung zum Teil selbst finanzieren.“

