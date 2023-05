﻿Der ungenehmigte Poller ist zurück – aber wohl nicht lange

Leipzig. Nachdem ein ohne Erlaubnis auf der Prager Straße aufgestellter Poller am vergangenen Donnerstag durch das Verkehrs- und Tiefbauamt entfernt worden war, befindet sich seit Montagmorgen ein identisch aussehender Poller an der gleichen Stelle. Doch auch dieser wird dort wohl nicht lange bleiben.

Am 10. Mai hatten Unbekannte einen orangenen Poller auf einer Kreuzung an einem Radweg montiert. Er befand sich auf Höhe des Möbelcenters Porta, nahe der Alten Messe. Da für die Montage keine Genehmigung seitens der Stadt vorlag, wurde er entfernt. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt auf Anfrage der LVZ angab, soll auch der zweite Poller entfernt werden – aus dem gleichen Grund. Er stelle ein Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen dar, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Montag auf LVZ-Anfrage mit.

Auch online sind Leipzigerinnen und Leipziger schon auf das Hin und Her zwischen Poller und Stadt aufmerksam geworden, wie hier etwa der Grünen-Stadtrat Martin Meißner.