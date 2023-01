Mehrere Post-Transporter im Leipziger Osten brennen

In Leipzig haben in der Nacht erneut mehrere Fahrzeuge gebrannt. Es handelt sich um Transporter der Deutschen Post. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Lilienstraße im Leipziger Osten haben in der Nacht mehrere Transporter gebrannt.

Leipzig. Wieder hat es in Leipzig einen Transporterbrand gegeben. In der Nacht zu Montag standen mehrere Fahrzeuge der Deutschen Post auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Lilienstraße im Leipziger Osten in Flammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Hintergründe und weitere Details zu den Vorkommnissen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen folgen.

Von lg