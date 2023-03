An der „Prager Spitze“ in Leipzigs Südosten ist der Rohbau des neuen Schul- und Sporthallenkomplexes fertig. Dieser soll in Puncto Nachhaltigkeit „Maßstäbe“ setzen. Aber ein anderer Umstand macht die neuen Sporthallen einmalig.

Ein Blick auf den Rohbau des neuen Schul- und Sporthallenkomplexes des Gymnasiums an der „Prager Spitze“ in Leipzig.

Richtfest in Leipzig: Sporthallenkomplex an der „Prager Spitze“ nimmt Formen an

Leipzig. In dem neuen Schulkomplex an der sogenannten Prager Spitze ist am Donnerstag Richtfest für ein in Leipzig bislang einzigartiges Bauprojekt gefeiert worden. Auf dem rund 24 000 Quadratmeter großen Areal an der Prager Straße/Ecke Philipp-Rosenthal-Straße entsteht die erste paralympische Vereins- und Wettkampfsporthalle der Stadt. Sie stellt den Unterbau von zwei übereinander errichteten Dreifeldhallen dar.

Sowohl der „Stapelbau“ für den Schul-, Vereins- und Paralympics-Sport als auch das neue Gymnasium für etwas mehr als 1400 Schülerinnen und Schüler sollen im Herbst dieses Jahres fertig sein. In das Vorhaben fließen insgesamt knapp 64 Millionen Euro.

Richtfest für Sporthalle: Schulbürgermeisterin ist zufrieden

„Für uns als Stadt ist es ein wesentliches Anliegen, neue Schulen multifunktional zu planen und zu bauen“, sagte Leipzigs Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen) während der kleinen Zeremonie, bei der vom Polier der Baufirma Otto Wulff der traditionelle Richtfestspruch kam. „Mit der ersten paralympische Wettkampfhalle Leipzigs soll das verbindende, sportlich-inklusive Miteinander im Schul- und Vereinssport gestärkt und ausgebaut werden.“

Berücksichtigt werden bei dem Projekt auch die Belange des Umwelt-, Klima und Artenschutzes. Die 17 Meter hohe „gestapelte“ Sporthalle sei ein Musterbeispiel für nachhaltiges Flächenmanagement, betonte Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Die Grünen). Die Dachbegrünung samt flächendeckender Photovoltaikanlage, die Regenwasserverwertung und die Fassadenbegrünung würden „auch baulich Maßstäbe setzen“.

Beim Richtfest mit vor Ort waren: Nils Wendler, Geschäftsführer Otto Wulff Bauunternehmung, Vicki Felthaus, Leipzigs Schulbürgermeisterin und Thomas Dienberg, Leipzigs Baubürgermeister. (v.l.n.r) © Quelle: Stadt Leipzig

Laut Dienberg wird das Regenwasser aller Dachflächen auf dem Areal gesammelt und zum Teil zur Bewässerung der üppigen Grünanlagen genutzt. Das übrige Regenwasser soll dank großflächiger Rigolen-Anlagen versickern.

Dreifeldsporthalle: Barrierefrei und hochmodern

Die beiden übereinander gebauten Dreifeldsporthallen haben eine Länge von jeweils 30 mal 45 Metern. Die Paralympics-Halle macht Wettkämpfe in den Sportarten Rollstuhlbasketball und -rugby, Goalball, Sitzvolleyball und Blindenfußball möglich. Die obere Halle dient auch dem Vereinssport und verfügt zudem über eine große Kletterwand. Dort ist auch eine Tribüne für bis zu 199 Zuschauer vorgesehen.

„Dank der unmittelbaren Nähe zum Sportinternat mit rollstuhlgerechten Zimmern stellt der gesamte Campus eine deutliche Verbesserung für Leipzigs Sportinfrastruktur dar“, hieß es aus den Dezernaten Bau und Schule. Die barrierefreie Nutzung beinhalte Bereiche für den Wechsel in den Sportrollstuhl.

Bei den Planungen war der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationssportverband mit von der Partie.