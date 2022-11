﻿Leipzig: Prager Straße soll einspurig werden

Die Prager Straße ist Leipzigs Hauptzufahrtsstraße aus dem Osten in die Stadt. Weil dort täglich tausende Pendler unterwegs sind, gibt es zwei Fahrspuren in jede Richtung. Dies soll sich nun ändern:

Leipzig. Allen finanziellen Zwängen zum Trotz will die Stadt die Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und der Friedhofsgärtnerei umbauen lassen – allerdings erst in den Jahren 2024 und 2025. Die Trasse soll danach auf rund einem Kilometer Länge nur noch eine Fahrspur in jede Richtung besitzen.

Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) will das Projekt jetzt dem Stadtrat zur Diskussion und Beschlussfassung vorstellen, teilte das Rathaus am Freitag mit. Die Dienberg-Behörde habe aus vier Varianten eine Vorzugsvariante ausgewählt, deren Umsetzung insgesamt 7,3 Millionen Euro kosten soll, heißt es. 2,9 Millionen Euro will die Stadt aufbringen, 4,4 Millionen Euro sollen von den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) kommen.