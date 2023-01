﻿Entführung in Leipzig-Probstheida – 29-Jähriger ist wieder frei

Mögliche Entführung am Wohnblock Lange Lene in Probstheida

Leipzig. Der am Dienstagabend im Leipziger Stadtteil Probstheida verschleppte 29-Jährige ist wieder frei. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann von der Polizei in Obhut genommen werden. Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Leipzig hätten zu seiner Befreiung geführt, hieß es.

Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. „Schlussendlich verifizierte sich der Verdacht eines erpresserischen Menschenraubes“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Mehrere Männer zerrten 29-Jährigen in ein Auto

Zeugen hatten am Dienstagabend beobachtet, wie der 29-jährige Mann aus Kamerun von mehreren Personen gegen seinen Willen aus seiner Wohnung in ein Auto gezerrt wurde. Nachdem gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert wurde, waren bis in die Nachtstunden zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Der 29-Jährige war Mieter in einer Wohnung in der in Leipzig als „Lange Lene“ bekannten Plattenbau.

Laut Polizei habe sich der anfängliche Verdacht eines erpresserischen Menschenraubes bestätigt. Zu den Hintergründen und genauen Abläufen der Tat wollte sich die Polizei mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht äußern.

