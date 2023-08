Putzkraft findet geklauten Tresor in Leipziger Hotelzimmer – Verdächtige festgenommen

Leipzig. Eine Reinigungskraft eines Hotels im Leipziger Stadtteil Altlindenau hat am Mittwoch zufällig dazu beigetragen, gleich mehrere Straftaten aufzudecken. Während der Reinigung entdeckte sie im Zimmer einen Tresor, der am Mittwochmorgen bei einem Einbruch in ein Geschäft gestohlen wurde. Das teilte die Polizei mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei Leipzig erwischt die Diebe im Hotelzimmer

Nachdem die Reinigungskraft den Tresor fand, informierte die Hotelleitung die Polizei. Noch während die Beamten vor Ort waren, kehrten die Zimmergäste und zugleich mutmaßlichen Diebe zurück. Den Angaben nach warfen die Tatverdächtigen vor den Augen der Beamten zwei Geldkarten aus dem Fenster, die aus der Handtasche der Mitarbeiterin des Hotels stammten. Daher müssen sich die 44-Jährige und der 23-Jährige nun nicht nur wegen Einbruchs in das Geschäft verantworten, sondern auch wegen des Diebstahls der Handtasche der Hotelmitarbeiterin. Den Inhalt der Handtasche schätzten die Beamten auf einen Geldwert im unteren dreistelligen Bereich.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der im Hotelzimmer gefundene Tresor war in der Nacht zu Mittwoch gestohlen worden. Die nun gestellten Verdächtigen waren gegen 3 Uhr gewaltsam in ein Geschäft in der Lützner Straße eingebrochen und hatten den Tresor von dort mitgenommen. Schätzungen der Polizei zufolge befand sich darin Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Ermittlungen auch zu möglichen weiteren Straftaten

Gegen die beiden Tatverdächtigen laufen nun die Ermittlungen. Die 44-Jährige ist laut Polizei bereits von dem zuständigen Haftrichter entlassen worden, diese Entscheidung soll für den 23-Jährigen in Kürze folgen. Eine eventuelle Gerichtsverhandlung steht jedoch noch aus, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Auch, ob noch weitere Straftaten mit den Beiden in Verbindung gebracht werden können, wird noch geprüft.

LVZ