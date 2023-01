22 Fragen zum Jahr 2022 – wie viel wissen Sie über Leipzig und Sachsen?

Leipzig. 2022 geht zu Ende. An Höhen und Tiefen war das Jahr nicht arm: Russland griff im Februar die Ukraine militärisch an. Die Inflation und teuren Gas- und Strompreise betrafen fast alle Teile der Gesellschaft. Zumindest die Corona-Pandemie gilt inzwischen als einigermaßen eingedämmt.

Für die LVZ als Regionalzeitung standen auch die vielen lokalen Nachrichten im Fokus: Was passiert in unserer unmittelbaren Nachbarschaft? Was beschäftigt die Menschen auf dem Land, die in den Stadtvierteln? Und wie betreffen uns die großen Krisen, Krieg und Pandemie auf ganz lokaler Ebene?

Leipzig 2022: Jetzt beim Quiz mitmachen!

Dieses Quiz handelt nicht nur von den Umwälzungen, die Sie in den großen, weltumspannenden Jahresrückblicken wiederfinden. Eher wollen wir wissen, ob Sie sich darüber hinaus an die unscheinbaren Randnotizen erinnern.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes, aber auch immer wundersames und ungewöhnliches neues Jahr! Lösen Sie jetzt unser Quiz und gewinnen Sie mit etwas Glück eins von drei Heimatpaketen aus dem LVZ-Shop. Teilnahmeschluss ist der 8. Januar 2023.

Von jms