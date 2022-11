Martin-Luther-Ring: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Das war der Dienstag in Leipzig: „Wir haben es satt“ - wie Baufirmen auf die Brandanschläge reagieren

Und wieder brennen in Leipzig Autos - wieder von einer Immobilienfirma. Die Anschläge häufen sich, der Innenminister Sachsens spricht von einem „Erstarken“ der linksextremen Szene. Was ist passiert? Der Tag in Leipzig im Überblick.