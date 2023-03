﻿Hier wird jetzt geblitzt: Leipziger Rathaus verlagert Säulen vom Innenstadtring in den Süden

Das Ordnungsamt hat zwei stationäre Blitzer am Innenstadtring abgebaut und im Leipziger Süden neu installiert. Dort soll es mehr Tempoverstöße geben. Lesen Sie, an welchen beiden Stellen jetzt kontrolliert wird.

Leipzig. Das Leipziger Ordnungsamt hat in der Stadt zwei hochmoderne Blitzer-Säulen verlagert. Autofahrer müssen jetzt damit rechnen, dass sie im Leipziger Süden in zwei neue Radarfallen fahren: Eines der Geräte wurde in der Wundtstraße stadtauswärts aufgebaut, nur wenige Dutzend Meter hinter der Kreuzung Wundtstraße/Karl-Tauchnitz-Straße, wo bereits seit Jahren ein Rotblitzer aufgebaut ist. Die zweite Blitzer-Säule steht jetzt auf dem Schleußiger Weg in Höhe der Stieglitzstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Tempo-Blitzer mehr am Dittrichring und am Georgiring

Auf LVZ-Anfrage hieß es im Ordnungsamt, die beiden Blitz-Anlagen hätten bislang am Leipziger Innenstadtring gestanden und seien dort demontiert worden. Verschwunden sind dadurch die Blitzer am Dittrichring und am Georgiring. Aus Sicht von Experten dürfte das Blitz-Aufkommen am Dittrichring deutlich gesunken sein, weil dort nach dem Ausweisen von Fahrradwegen deutlich weniger Autofahrer unterwegs sind und diese wegen der gewachsenen Staugefahr auch deutlich langsamer fahren. Auch der Blitzer am Georgiring/Höhe Oper war in den vergangenen Jahren nie in der Hit-Liste der gefährlichsten Leipziger Blitzer aufgetaucht, hat also offenbar relativ selten ausgelöst.

Der zweite Standort neben der Wundtstraße: Im Schleußiger Weg werden jetzt in Höhe der Stieglitzstraße Autofahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs sind. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ordnungsamt werden die Standortveränderungen mit Erkenntnissen begründet, nach denen es in der Wundtstraße und im Schleußiger Weg deutlich häufiger Geschwindigkeitsüberschreitungen geben soll. Dies hätten Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung ergeben, heißt es. Die beiden neu installierten Anlagen sollten jetzt für Verkehrsberuhigungen sorgen.

Bei Autofahrern stößt vor allem der neue Blitzer in der Wundtstraße auf Unmut. In diesem Bereich seien vor allem Fahrzeuge unterwegs, die das Stadtgebiet über die anschließende mehrspurige Bundesstraße 2 verlassen wollen, heißt es. Dort gebe es im Umfeld auch kaum Wohnbebauung und keine Schulen oder Kitas. Dieser Blitzer sei offenbar nur aufgestellt worden, um Autofahrer abzukassieren, die das Leipziger Stadtgebiet verlassen wollen, um nach Hause zu fahren.

An der Wundtstraße wird nur der stadtauswärtige Verkehr überwacht

Die Stadtverwaltung weist dies zurück. Die neue stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Wundtstraße messe allerdings in der Tat nur die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die stadtauswärts unterwegs sind, heißt es.