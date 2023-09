Kulinarische und kulturelle Angebote

Leipziger Markttage und verkaufsoffener Sonntag am Wochenende

Die Leipziger Markttage beginnen am Freitag und bieten ein vielfältiges Angebot an Kultur, Gastronomie und Unterhaltung. Am 24. September ist aus diesem Anlass auch ein verkaufsoffener Sonntag.