Räuber zieht 61-Jährigem im Johannapark die Hose aus – 14-Jährige im Osten bedroht

Leipzig. In der Nacht zu Donnerstag sind in Leipzig zwei Personen ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Eine 14-Jährige sei an einer Straßenbahnhaltestelle im Südosten der Stadt von Unbekannten bedroht und bestohlen worden, heißt es. Im Leipziger Zentrum-West wurde später einem 61-Jährigen die Hose ausgezogen. Auch hier sind Wertgegenstände geraubt worden.

Zum Angriff auf den Senioren kam es laut Polizei gegen 2.20 Uhr im Johannapark. Der 61-Jährige saß auf einer Bank, als ein unbekannter Mann auf ihn zukam und ihn unvermittelt schlug, so die Polizei. Der Täter zog dem 61-Jährigen daraufhin die Hose aus, in der sich unter anderem dessen Handy befand.

Geldbeuter und mehrere Wertgegenstände geraubt

Außerdem habe der Unbekannte den Rucksack des Senioren entwendet, in dem sich demnach weitere elektronische Gegenstände und sein Geldbeutel befanden. Daraufhin flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der Stehlschaden liege im niedrigen vierstelligen Bereich. Den Angaben zufolge musste der 61-Jährige nicht medizinisch versorgt werden.

Laut Polizei konnte der Täter als etwa 25- bis 35-jähriger Mann beschrieben werden. Er soll etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Gestalt sein und einen Bart um den Mund tragen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er demnach eine schwarze Hose mit weißen Streifen, ein blaues Shirt und weiße Turnschuhe.

Unbekannte bedrohen 14-Jährige auf der Prager Straße

Am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr wartete die 14-Jährige an der Haltestelle „Altes Messegelände“ in der Prager Straße, als zwei unbekannte Personen sie unter Androhung von Gewalt aufforderten, ihr Bargeld herauszugeben. Die Täter nahmen das Bargeld der Jugendlichen im niedrigen einstelligen Bereich und flüchteten mit E-Scootern in Richtung Innenstadt.

Kriminalpolizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts eines Raubes. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

