Zwei Männer in Leipzig vor Diskos ausgeraubt: Polizei sucht nach Zeugen

Leipzig. Vor unterschiedlichen Leipziger Diskotheken sind zwei junge Männer am frühen Sonntagmorgen von bisher unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach insgesamt drei Tätern und bittet um Zeugenhinweise. Derzeit gehen die Beamtinnen und Beamten nicht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Polizei Leipzig ermittelt wegen räuberischer Erpressung

Ein Vorfall hat sich gegen 4.15 Uhr am Dittrichring ereignet: Ein 24-jähriger Mann hatte dort eine Diskothek gemeinsam mit einem Unbekannten verlassen und ging mit ihm zum Rauchen in einen gegenüberliegenden Park. Der unbekannte Begleiter nahm dem 24-Jährigen anschließend Bargeld und Handy weg und forderte ihn auf, weiteres Bargeld an einem Automaten abzuheben. Der Bestohlene verneinte und wurde anschließend von dem Tatverdächtigen verfolgt, bis dieser schließlich in unbekannte Richtung verschwand. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das zuvor genommene Handy legte der Täter auf eine Haltestellenbank. Den Stehlschaden schätzt die Polizei auf einen hohen zweistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und von kräftiger Gestalt sein. Den Angaben nach hat er glatte, schwarze Haare (an den Seiten kurz geschnitten und oben etwas länger) und einen Vollbart. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen.

32-Jähriger kommt verletzt ins Krankenhaus

Gegen 7.45 Uhr am Sonntag ist ein weiterer Mann in der Riemannstraße ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei kam der 32-Jährige aus einer Diskothek und lief in Richtung Bayrischer Bahnhof. Am Vorplatz der Peterskirche schlugen ihm unvermittelt zwei Unbekannte mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er auf den Boden stürzte. Die beiden Täter traten weiter auf ihr Opfer ein und stahlen dessen Handy.

Der 32-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Höhe des Stehlschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdelikts und sucht nach den zwei unbekannten Tatverdächtigen. Beide Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Einer der beiden soll blonde Haare haben und zum Tatzeitpunkt einen grauen Pullover getragen haben. Die zweite Person hat einen Vollbart, eine schlanke Figur und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke sowie eine helle Hose.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.