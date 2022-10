Schwerer Raub im Leipziger Westen: 40-Jähriger mit spitzem Gegenstand bedroht

Ein 40-Jähriger wurde am Mittwochmorgen in Leipzig-Altlindenau von zwei Männern bedroht und ausgeraubt. Vorher kam es zu einer Rangelei.

Die Polizei hat Ermittlungen nach einem schweren Raub in Leipzig-Altlindenau am Mittwochmorgen aufgenommen.

Leipzig. Schwerer Raub im Leipziger Westen: Am Mittwochmorgen wurde ein 40-jähriger Mann in der Demmeringstraße in Leipzig-Altlindenau überfallen. Laut Polizei war er gegen 8.17 Uhr zu Fuß unterwegs, als sich ihm in Höhe der Hausnummer 81 von links zwei unbekannte Männer näherten.

Die beiden versuchten zunächst, dem 40-Jährigen Bekleidung und Wertgegenstände zu entreißen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, bei der einer der Tatverdächtigen den 40-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand bedrohte.

Schließlich entkamen die Täter mit dem Portemonnaie des Geschädigten, in dem sich ein oberer dreistelliger Bargeldbetrag befand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen.

