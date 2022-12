Junge Frau im Leipziger Westen ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg ist eine 29-jährige Frau von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeigen des Vorfalls in der Barnecker Straße.

Leipzig. Raub im Leipziger Westen: Am Freitagabend wurde eine 29-jährige Frau im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg von einem Unbekannten ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau gegen 21.20 Uhr in der Barnecker Straße unterwegs, als ein Mann sie ansprach und sich nach dem Weg erkundigte.

Als die 29-Jährige antworten wollte, drückte der Mann sie gegen eine Hauswand und forderte ihr Bargeld. Nachdem sie ihm eine Summe in niedrigen dreistelligen Bereich übergab, ergriff der Täter die Flucht. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

• 19 bis 20 Jahre alt

• etwa 1,80 Meter groß

• blaue Augen

• dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkles Tuch über der Nase, dunkle Handschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

