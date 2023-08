Raubüberfall auf Senioren in Leipzig – Polizei fasst 19-jährigen Täter

Leipzig. Kurz nach dem Raub an einer 72-Jährigen in Grünau-Mitte hat die Polizei noch am selben Tag einen Tatverdächtigen gestellt. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr. Demnach sei die Seniorin auf der Potschkaustraße unterwegs gewesen, als ein Fahrradfahrer ihr den Einkaufsbeutel entriss. Die Frau blieb unverletzt, so die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zeugen beobachteten die Tat und versuchten, den Tatverdächtigen zu stellen, so die Beamten. Daraufhin habe der Räuber die Tasche und sein Fahrrad zurückgelassen und sei zu Fuß weiter in Richtung Ratzelstraße geflüchtet. Die Polizei konnte den 19-Jährigen kurze Zeit später nahe des Tatorts festnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drogen und Messer

Ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine und Cannabis an. Zudem fanden die Beamten ein Einhandmesser sowie ein Faustmesser bei dem jungen Mann.

In Absprache mit dem diensthabenden Bereitschaftsstaatsanwalt entließen die Beamten den 19-Jährigen nach der Personalienaufnahme. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

LVZ