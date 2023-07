Verbindung zur Mafia? Polizei durchsucht in Leipzig Räume eines Gastrobetriebs

Leipzig. Leipzig war am Donnerstag Schauplatz einer bundesweiten Ermittlung gegen die italienische Mafia. An der Ecke Apelstraße und Dessauer Straße im Zentrum-Nord wurden gegen 14 Uhr die Geschäftsgebäude eines italienischen Gastronomiezulieferers durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Paderborn hatte die Razzia angeordnet und ermittelt laut Oberstaatsanwalt Ralf Meyer wegen „Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“. Es geht also um Drogenhandel, in den laut Meyer die italienische Mafia ’Ndrangheta verwickelt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

145 Kilo Marihuana: Der Fund bei der ersten Durchsuchung

Ob der Einsatz erfolgreich war, lässt sich laut Meyer aktuell noch nicht sagen. Zuerst müsse die Behörde auswerten, was aus der Dessauer Straße mitgenommen wurde. Vor Ort waren mehrere Polizeiwagen sowie der Zoll im Einsatz. Auf einem Video lässt sich zudem sehen, wie ein Beamter einen Computer in ein Polizeiauto verlädt.

Polizeibeamte bei einer Durchsuchung in Leipzig-Nord gegen die 'Ndrangheta. © Quelle: News5/ Desk

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sei nicht die erste Durchsuchung dieser Ermittlung, so Oberstaatsanwalt Meyer aus Paderborn. Es handele sich um einen Folgeeinsatz. Am 29. Juni seien bei Razzien in Duisburg, Kassel und Höxter unter anderem Unterlagen beschlagnahmt worden. Deren Auswertung habe Hinweise ergeben, die letztlich zur Durchsuchung in Leipzig führten. Außerdem wurden Ende Juni 145 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Bei dem ersten Einsatz fanden die Beamten auch Verbindungen zur ’Ndrangheta, so Meyer.

Mafia agiert international

Die ’Ndrangheta ist eine süditalienische Mafia aus Kalabrien, die international agiert. Die Gruppierung verdient ihr Geld hauptsächlich mit Drogenschmuggel, vor allem von Kokain. Sie ist außerhalb von Italien besonders in Deutschland aktiv.

LVZ