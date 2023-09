Razzia gegen gefälschte Pässe in Leipzig: Polizei durchsucht neun Wohnungen

Leipzig. Ein Großaufgebot der Bundespolizei hat am Mittwoch unter anderem in Leipzig mehrere Wohnungen durchsucht, weil dort gefälschte Dokumente vermutet wurden. Wie Sprecher Maik Fischer der LVZ erklärte, stehen die Ermittlungen die Leipziger Staatsanwaltschaft auch im Zusammenhang mit illegalen Grenzübertritten – sogenannter Schleuserkriminalität. „Bei den Beschuldigten handelt es sich um Personen, die illegale Dokumente bestellt hatten“, so Fischer weiter.

Die Durchsuchungsmaßnahmen fanden demnach in neun Wohnungen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet statt. Dazu wurden auch im nordsächsischen Oschatz, im vogtländischen Adorf und in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt jeweils eine Wohnung durchsucht. Die Ermittler hatten Hinweise, dass sich dort gefälschte Personalausweise, Führerscheine oder Grenzübertrittsdokumente befänden. „Bei den angetroffenen Personen konnten vereinzelt auch solche Dokumente sichergestellt werden“, so der Polizeisprecher weiter.

Razzien ausnahmslos bei Käufern der Dokumente

Die Maßnahmen hätten sich gegen zwölf Personen im Alter zwischen 23 und 48 Jahren gerichtet. Neben einem deutschen Staatsbürger seien darunter acht afghanische sowie jeweils eine Person aus Georgien, dem Irak und der Türkei gewesen. Abgesehen von einer Frau waren alle Beschuldigten Männer. Festnahmen gab es nicht, so Fischer.

Bislang hätten sich die Durchsuchungen ausnahmslos gegen Besteller und Käufer von gefälschten Dokumenten gerichtet. Inwieweit die Ermittler auch bereits den Urhebern der Fälschungen auf der Spur sind, dazu wollte die Polizei am Mittwoch keine Angaben machen. Auch zum Vertriebsweg der Dokumente sowie zu den Hintergründen hielten sich die Ermittler noch bedeckt.

Bei den Razzien am Mittwoch seien insgesamt 160 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizeidirektionen Halle und Leipzig zum Einsatz gekommen.

