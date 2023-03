Razzia in Connewitz: LKA durchsucht Wohnung

Leipzig. Am Mittwochmittag sind Beamtinnen und Beamte der Leipziger Polizei und des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) zu einem Einsatz in den Süden der Messestadt ausgerückt. Nach Informationen des LKA handelte es sich bei dem Einsatz in einem Connewitzer Mehrfamilienhaus um Durchsuchungen im Rahmen von Ermittlungsarbeiten des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ). Das bestätigte LKA-Sprecher Tom Bernhardt am Nachmittag auf LVZ-Nachfrage. Zu Details und Hintergründen der Maßnahme äußerte sich Bernhardt nicht.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Hausdurchsuchungen im Szene-Stadtteil Connewitz gegeben – zuletzt im Januar.