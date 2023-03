Während nur ein Bruchteil der Park-and-Ride-Plätze belegt war, stellten hunderte Autofahrer ihre Fahrzeuge am Samstag beim RB-Heimspiel im Parkverbot ab. Wegen zwei Parallel-Shows in der Arena waren schon weit vor dem Anpfiff alle Stellflächen belegt – das bekam auch die Polizei zu spüren.

Zum RB Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag waren die Parkplätze schon weit vor Spielbeginn belegt.

Alle Parkplätze voll: Doppel-Veranstaltung am Leipziger Sportforum sorgt für Verkehrskollaps

Leipzig. Polizei und Ordnungsamt haben am Samstag rund um das Bundesliga-Spiel von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach erneut zahlreiche Parkverstöße sanktioniert. Insgesamt 225 Ordnungswidrigkeiten seien geahndet worden, teilte die Polizei mit. Das waren fast doppelt so viele wie beim letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (125), aber weniger als gegen Union Berlin (300). Auch diesmal mussten wieder mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden. 

Durch die parallel stattfindenden Magie-Shows der „Ehrlich Brothers“ in der Quarterback Immobilien Arena (14 und 19.30 Uhr) war die Verkehrssituation rund um die Red-Bull-Arena diesmal besonders angespannt. Bereits deutlich vor Veranstaltungsbeginn seien die Parkplätze im direkten Stadionumfeld restlos belegt gewesen, berichteten die Behörden. Besucherinnen und Besucher kamen teilweise verspätet zu den Veranstaltungen.

Den Ärger darüber bekamen auch Polizei und Ordnungsamt zu spüren: Die Anreisenden hätten „mitunter deutlich ihren Unmut gegenüber den Einsatzkräften vor Ort“ geäußert, berichtete Polizeisprecherin Josephin Heilmann. Insgesamt seien 1200 Bürgergespräche mit Autofahrerinnen und -fahrern geführt worden.

Viele Falschparker an Palmengartenwehr und Zeppelinbrücke

Zwei Schwerpunkte bei den Park-Verstößen standen diesmal besonders im Fokus. Besonders viele Falschparker registrierten die Behörden rund um das Palmengartenwehr südwestlich des Stadions. „Ein weiterer Schwerpunkt von verkehrswidrigem Parken war die Zeppelinbrücke auf der Jahnallee“, berichtete Polizeisprecherin Heilmann. Probleme gab es auch in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Arena. Ein falsch geparkter Kleintransporter brachte den Verkehr hier ab etwa 12.30 Uhr für eineinhalb Stunden zum Erliegen, wie Anwohner berichteten. Der Transporter musste aus der engen Straße abgeschleppt werden, was sich kompliziert gestaltete. Der LVB-Bus kam deshalb zeitweise nicht mehr durch.

Auch bei den Straßenbahnen kam es zu Rückstaus und Verspätungen. Für den Weg von der Innenstadt bis zum Sportforum hätten Bahnen teilweise bis zu eine halbe Stunde benötigt, berichteten Fahrgäste gegenüber der LVZ. Die Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand waren dagegen weitgehend leer: Sie waren nur zu 21 Prozent – ein Prozent weniger als beim vergangenen Heimspiel – ausgelastet, so die Polizei.

Insgesamt 3100 Park-and-Ride-Plätze stehen an der Neuen Messe, am Völkerschlachtdenkmal und in Lausen-Grünau zur Verfügung, um das Auto kostenlos abzustellen und mit der Straßenbahn zum Stadion zu fahren – für RB-Ticketinhaber ist der LVB-Fahrschein inklusive.

Kontrollen werden fortgesetzt

Bereits seit mehreren Monaten kontrollieren Polizei und Ordnungsamt intensiv Verkehrswidrigkeiten rund um die RB-Heimspiele und verfolgen konsequent Verstöße. Auch beim nächsten Heimspiel von RB Leipzig gegen Mainz am 1. April sollen die Aktionen fortgesetzt werden.