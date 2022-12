Eine Rentnerin aus Leipzig ist am Freitag zum Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden. Sie büßte deswegen Geld im mittleren fünfstelligen Bereich ein.

Leipzigerin übergibt Schmuck und mehrere zehntausend Euro an Betrüger

Leipzig. Eine 73-jährige Leipzigerin hat am Freitag bei einem Betrug Geld und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro eingebüßt. Laut Polizei erhielt die Rentnerin am Freitagmittag einen Anruf von einer unbekannten weiblichen Person, die sich als Polizistin ausgegeben haben soll. Die Unbekannte habe am Telefon behauptet, die Tochter der 73-Jährigen habe eine weitere Person bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt und müsse deswegen ins Gefängnis.

Kurze Zeit später meldete sich ein unbekannter Mann am Telefon. Dieser gab vor, Staatsanwalt zu sein und versicherte, dass die Haftstrafe mit einer Kaution von 80.000 Euro verhindert werden könne.

Bekannte Betrugsmasche

Die Seniorin händigte deswegen „Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages“ in einer grauen Sportledertasche mit Fischhautmuster an einen unbekannten Mann aus, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dieser erschien im Auftrag des vermeintlichen Staatsanwaltes persönlich zur Abholung des Geldes vor der Wohnung der 73-Jährigen im Leipziger Zentrum-Ost.

Erst später wurde die Frau skeptisch und meldete sich bei der Polizei. Ein Anruf bei der Tochter ergab: Die 73-Jährige war zum Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden.

Zeuginnen und Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Betrugsdeliktes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten, der das Geld entgegennahm. Dieser angebliche Kurier, der sich am 9. Dezember zwischen 13 und 15 Uhr vermutlich mit einem Auto in die Egelstraße begab, um die graue Sporttasche abzuholen, wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

korpulente Statur

rundliches Gesicht

trug eine weiße FFP-Maske, einen dunklen Parka mit aufgesetzter Kapuze sowie dunkle Jogginghosen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66.

Von LVZ