Aus der Traum: Restaurant „Lax & Sülze“ in Leipzig-Lindenau macht dicht

Leipzig. Zwei Jahre lang gehörte das Restaurant „Lax & Sülze“ im Leipziger Westen zum Straßenbild. Jetzt wurden die Freunde und Gäste des Cafés von einer Hiobsbotschaft in den Sozialen Netzwerken überrascht: Zum 1. September ist Schluss. Aus persönlichen Gründen. Was steckt dahinter und wer zieht im Herbst in das von vielen geliebte Wohnzimmer in der Merseburger Straße?

Corona, Inflation und gestiegenen Kosten in der Gastronomie

„Es war eine Zeit voller Höhen und Tiefen“, erzählt Tanja Vlcek. Der Start in den Räumlichkeiten der ehemaligen Fleischerei Reinhard Tempel fiel mitten in die Pandemie. „Eigentlich war die gesamte Zeit relativ problematisch und die Aussichten sind nicht viel besser“, erklärt die Betreiberin. Inflation und gestiegene Energiepreise haben den Gastronomen zugesetzt. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie sich aufgeopfert und jetzt fänden beide ein Ende. Welch Glück: Ein guter Freund, der Besitzer des Ma’Hud, der in der Alten Straße ein Bistro betreibt, übernimmt den Laden zum Jahresende.

„Wir haben ein schönes Objekt in Lindenau etabliert und nehmen erstmal eine Auszeit“, verkündet die 42-jährige Gastronomin. Wie es beruflich weitergeht, werde man 2024 sehen.

