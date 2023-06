Leipzigs Wasserretter in Not – zusätzliche Rettungsschwimmer dringend gesucht

Leipzig. Die Sonne lacht, der Kulkwitzer See lädt zum Baden ein. Drinnen im Turmbau der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) büffelt am Sonnabend ein Aktivkurs mit einer Gruppe Ehrenamtler, die sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen will. „Ich habe über 30 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet – am Schreibtisch im Büro. Nun will ich was anderes im Leben machen, der Gesellschaft vielleicht auch etwas zurückgeben“, erzählt Holger Müller (54), einer der „Azubis“ zum Rettungsschwimmer. Müller ist schon immer sehr sportlich gewesen, ist Marathon gelaufen und hat Triathlon absolviert, kann gut schwimmen, macht eine Leichtathletik-Trainer-Lizenz. „Jetzt starte ich eine Zweitkarriere, bei der ich auch Menschen helfen möchte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoch motiviert ist ebenfalls Natalie Vogel (25), die Lehramt und Sonderpädagogik studiert. „Ich möchte die Kinder auch retten können“, sagt die junge Frau, die sich ebenfalls zur Übungsleiterin im Breitensport schulen lässt. „Als Kind war ich keine gute Schwimmerin. Jetzt habe ich darin mein Hobby gefunden und wollte unbedingt Rettungsschwimmerin werden.“ Solche Sätze hört Thomas Ulrich, Fachbereichsleiter bei der DLRG-Wasserrettung, gern. Die Gesellschaft funkt regelmäßig SOS, weil dringend Nachwuchs benötigt wird, um ihre beiden Strände am Kulkwitzer See sowie am Markkleeberger See weiterhin bewachen zu können. Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kümmert sich noch um die Schladitzer Bucht.

Dabei haben beide Organisationen ihre Not, die Schichten in der Badesaison auch abdecken zu können. Dabei fordern sie sogar einen Ausbau der bewachten Badestrände an den großen Leipziger Seen. Hintergrund: Sowohl am Cospudener See als auch auf der Lausener Seite des „Kulkis“ sowie am Biedermeier-Strand des Schladitzer Sees gibt es keine Rettungsschwimmer. Deshalb haben sie vorgeschlagen, fünf zusätzliche bewachte Strände einzurichten. Das wird seit Langem auch mit der Stadt Leipzig diskutiert – bislang ohne Ergebnis.

Holger Müller (54) und Natalie Vogel (25) lassen sich am Kulkwitzer See bei der DLRG zu Rettungsschwimmern ausbilden. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel mehr ehrenamtliche Helfer notwendig

Konzentriert aufs Wasser zu schauen, erklärt Ulrich, sei unglaublich anstrengend und erfordere eigentlich häufigere personelle Wechsel. Derzeit umfasse der Pool knapp 90 ehrenamtliche Leute, die jeden Tag acht Planstellen (drei am Kulki sowie fünf am Markkleeberger See) besetzen müssten – das gelinge aber nur zum Bruchteil. Pro Planstelle seien 15 bis 20 Menschen, die dort ihren ehrenamtlichen Dienst schieben, notwendig. Theoretisch seien dies also insgesamt 160 Rettungsschwimmer.

Thomas Ulrich (38, Fachbereichsleiter Wasserrettungsdienst) und Anne Stier (22, Rettungsschwimmerin) bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit am Kulkwitzer See. © Quelle: Christian Modla

„Dieses Jahr ist es extrem schwer, die Leute zu motivieren“, sagt Ulrich, der hauptberuflich als Krankenpfleger arbeitet. Um zu werben, hat die DLRG auch Videos gedreht, die bei Youtoube abrufbar sind. Pro Dienst gebe es eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro. Die DLRG arbeite eng mit der DRK-Wasserwacht zusammen, die ebenfalls Rettungsschwimmer für den Schladitzer See sucht. An der Schladitzer Bucht war es Anfang Juni zu einem Badeunglück gekommen, der 33-Jährige ist später im Krankenhaus verstorben.

Wasserrettung muss ausgebaut werden

Ein Einsatz aus einer Notbesetzung heraus sei sehr schwierig, konstatiert Ulrich. Gerade durch den zunehmenden Wassersport, etwa Segler oder Standup-Paddler, sei es wichtiger denn, die Wasserrettung auszubauen. „Wir hatten schon einige Einsätze, darunter eine Nichtschwimmerin, die vom Board gefallen ist.“ Es gab auch Gewitter-Einsätze. Hinzu kommt: Immer mehr Menschen können nicht schwimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für Leipziger Freibäder ist es ebenfalls schwieriger geworden, ausreichend Personal zu finden. „Dieses Jahr läuft es aber gut. Wir fangen allerdings schon rechtzeitig im Januar an, Saisonkräfte zu finden, und betreiben dafür einen ziemlichen Aufwand“, erklärt Martin Hagedorn, Leiter Bäderbetrieb bei den Sportbädern Leipzig.

Viel Verantwortung für die Badegäste

60 Saisonkräfte sind in den fünf Freibädern nötig, darunter in diesem Jahr 25 Rettungsschwimmer. Die arbeiten nebenberuflich zu den unterschiedlichen Zeiten und Schichten – von Studenten, Rentnern bis hin zur jungen Mutter, die sich etwas dazuverdient. Von Menschen, die Vollzeit arbeiten oder sich nur sporadisch einsetzen lassen, ist alles dabei. Ein Job im Freibad, in dem sich andere erholen, bedeutet eben nicht, nur am Beckenrand zu stehen. Es ist mit viel Verantwortung für Badegäste verbunden. „Es ist kein Ehrenamt, die Beschäftigten verdienen Geld.“ Die Saison laufe gut, ergänzt Badleiterin Antje Silber (54): „Bei uns sind schon mehr als 10.000 Badegäste gewesen.“

Konzepte der Stadt zu Seen sind überfällig

Gut besucht sind bei den sommerlichen Temperaturen auch die unbewachten Strände an den Seen. Dass hier Handlungsbedarf besteht, hat der Stadtrat erkannt. Auf Antrag der Grünen in der jüngsten Etatdebatte soll(t)e eine Risikoanalyse beauftragt werden, wie tödliche Unfälle an den Seen besser vermieden werden können. Passiert ist bislang wenig – die Verwaltung geht zunächst davon aus, dass „der Ausbau der aktuellen Rettungsinfrastruktursituation durch die Anrainerkommunen nicht verpflichtend“ sei. Debattiert wird in den Gremien allerdings weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf eine LVZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung wird darauf verwiesen, dass mit DRK und DLRG Abstimmungen zu möglichen Umsetzungsszenarien stattgefunden haben. Die „daraus abgeleiteten Maßnahmen werden aktuell stadtintern beraten“, heißt es lapidar. Ergebnisse sollen dem Stadtrat in der zweiten Jahreshälfte vorgelegt werden. Also nach der Badesaison! Ulrich: „Wir haben verschiedene Varianten vorgeschlagen und hoffen, dass wir gemeinsam mit der Stadt Leipzig für die Zukunft eine vernünftige Lösung finden.“

LVZ