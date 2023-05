﻿Unbekannte zünden „Lenes Tauscho“ an – Betreiber will Box wieder aufbauen

Der Tauschschrank „Lenes Tauscho“ im Lene-Voigt-Park in Leipzig ist abgebrannt. In der Nacht zum Dienstag hatten Anwohner den Brand bemerkt. Die Betreiber des Projektes wollen den Schrank wieder aufbauen.

Leipzig. Der Tauschschrank „Lenes Tauscho“ im Lene-Voigt-Park in Leipzig-Reudnitz ist zerstört worden. Er wurde am Dienstagmorgen ein Opfer der Flammen. „Ich bin sehr traurig, dass so etwas passiert ist“, sagte Aaron Krautheim, Initiator des Projektes, gegenüber der LVZ.