Linksautonome bekennen sich zum Brandanschlag auf Sachsenforst-Fahrzeuge in Leipzig-Connewitz

Linksautonome haben sich in einem Schreiben zu den Brandanschlägen auf Autos der Firma Sachsenforst in Leipzig bekannt. In der MDR-Sendung „Kripo Live“ wurde am Sonntag die Bevölkerung um Mithilfe bei zwei weiteren Angriffen aufgerufen. Auch dafür gibt es Bekennerschreiben aus dem linksautonomen Milieu.