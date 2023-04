Richtfest an der Heinrich-Mann-Grundschule in Meusdorf: Die Bildungsstätte wird bis Frühjahr 2024 für rund 20 Millionen Euro saniert.

Leipzig. Es geht voran in Meusdorf: An der Heinrich-Mann-Grundschule im Schwarzenbergweg 4, wurde am Freitag Richtfest gefeiert. Das aus dem Jahr 1936 stammende Gebäude wird seit November 2021 komplett modernisiert. „Seit dem Auszug der Schule für die Sanierung im Jahr 2021 ist einiges passiert“, freute sich Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne). Die Schülerinnen und Schüler sind während der Bauphase interimsmäßig in der 31. Grundschule, Franzosenallee 21, untergebracht und können einen Busshuttle nutzen.