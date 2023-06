Verkehrswende

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) will Leipzig vom „Diktat des Autos“ befreien. Wie könnte die belebte Eisenbahnstraße ohne Autos wirken? Was wäre, wenn am Sportforum wirklich U-Bahnen halten? Wir haben gemeinsam mit dem Künstler PM Hoffmann einige Ideen unter die Lupe genommen.

