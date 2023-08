﻿Rotbraunes Wasser im Leipziger Neuseenland: „Man sollte besser keine helle Kleidung anziehen“

Leipzig/Großpösna. Wer am Störmthaler See in diesen Tagen in den Genuss von hellblauem Wasser kommen möchte, muss bisweilen ein Stück rausschwimmen: Vor allem im Bereich der Grunaer Bucht hat sich am Ufer ein rostbrauner Teppich im Wasser gebildet, wie Luftaufnahmen zeigen. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Einige Besucherinnen und Besucher, die das Phänomen so nicht kennen, dürften vom Anblick verunsichert sein: Kann ich hier trotzdem bedenkenlos baden? Und was hat es mit den Verfärbungen auf sich? Die gute Nachricht ist: Es gibt Antworten auf diese Fragen – und Entwarnung von den Behörden. Die Schlechte: Die Verfärbungen werden so schnell nicht verschwinden, auch nicht am Highfield-Festival-Wochenende. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Warum verfärbt sich das Wasser am Störmthaler See?

Der Störmthaler See ist aus einem Tagebau entstanden – das ist zwar hinreichend bekannt, aber wichtig zu betonen, wenn es um die Erklärung des Phänomens geht. Der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) zufolge sind die Verfärbungen auf ausgespülte Mineralien zurückzuführen, darunter Eisen. Denn früher sei der über den Kohleflözen befindliche Erdstoff, genannt Abraum, wegbewegt und aufgehaldet worden. „Dabei wurden unter anderem die Eisen- und Schwefelanteile mit Sauerstoff belüftet und als Pyrite abgelegt. Diese werden nun sehr langsam aus den Kippen und Böschungen durch Grund- und Oberflächenwasser latent ausgespült“, sagt LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber. So stamme die Braunfärbung von der Eisenhydroxid-Ausfällung. Das Problem: Der Grundwasserzustrom zum See und der damit verbundene Eiseneintrag seien nicht unterbindbar – und auch die Braunfärbung könne man nicht eindämmen. Auch der Landkreis Leipzig führt die Verfärbungen auf den hohen Eisenanteil zurück.

Vor allem an der Grunaer Bucht und auf der Magdeborner Halbinsel weist das Wasser eine rostbraune Färbung auf. © Quelle: André Kempner

Müssen sich Badegäste Sorgen machen, wenn sie im braunen Wasser baden gehen?

Die Behörden geben hier Entwarnung: Der hohe Eisenanteil sei „gesundheitlich nicht bedenklich“, stellt der Landkreis Leipzig auf Anfrage klar: „Es ist ein optisches Problem, daher gibt es keine Verhaltensregeln“. Auch Katrin Wendt-Potthoff, Seen-Expertin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, betont, dass es keine Bedenken für Badende gebe. Und: „Wenn man das Wasser in großen Mengen mit dem Mund aufnehmen würde, merkt man, dass das nicht schmeckt – sodass man es wieder ausspucken würde“, sagt sie.

In Großpösna berichtet Bürgermeister Daniel Strobel, dass die Nachfragen von Bürgern zum Thema zunehmen. Er will nun das Gespräch mit der LMBV suchen. „Ich stelle mir vor, dass man vor Ort zum Beispiel mit einer Infotafel besser informiert“, sagt Strobel.

Müssen Badegäste dennoch etwas beachten?

Seen-Expertin Wendt-Potthoff rät zu Vorsicht bei der Kleidungswahl: „Man sollte sich besser keine helle Kleidung anziehen, wenn man in Kontakt mit dem Wasser kommt. Die Verfärbungen gehen schwer raus“, sagt sie. Diesen Eindruck teilen auch die Verantwortlichen im Kanupark: Denn am Markkleeberger See wurden in der Vergangenheit ebenfalls schon Verfärbungen beobachtet. Am Kanupark ist in den Morgen- oder Abendstunden, also bevor das Wasser eingelassen wird, die rostbraune Farbe deutlich an der Anlage zu sehen. Die Gäste bekommen hier von den Betreibern Neoprenanzüge gestellt. „Diese sind trotz desinfizierender Wäsche nach jeder Nutzung aufgrund der Häufigkeit des Kontaktes mit dem Wasser rötlich gefärbt“, teilt Christoph Kirsten mit, Geschäftsführer der EGW Entwicklungsgesellschaft.

Allerdings: Die Gäste trügen Badesachen und mitunter auch T-Shirts unter dem Anzug. „Informationen darüber, dass sich diese Kleidung verfärbt hat oder eine mögliche Verfärbung nicht auswaschbar ist, wurden bisher nicht an uns herangetragen.“ Auch den Kanupark-Betreibern fällt auf: Aktuell gebe es viele Nachfragen seitens der Besucher zum rötlichen Wasser.

Nach allem, was bekannt ist, haben die Verfärbungen im Wasser der touristischen Attraktivität an den Seen aber nicht geschadet – das Phänomen ist hier seit Langem bekannt. Beim Ferienressort „Lagovida“ am Störmthaler See sieht man denn auch kein großes Problem. Es seien keine größeren Berührungsängste der Gäste bekannt, heißt es dort.

Warum ist der Störmthaler See offenbar besonders von den Verfärbungen betroffen?

Großpösnas Bürgermeister Strobel hat beobachtet, dass sich die Färbungen vor allem an der Grunaer Bucht zeigen. „An anderen Bereichen ist das eher temporär“, sagt er. So gebe es Verfärbungen auch auf der Nordspitze der Magdeborner Halbinsel. Fest steht aber: Sie treten längst nicht allein am Störmthaler See auf. „Dieses Naturphänomen ist an vielen Stellen in der Welt bekannt – und kommt zum Beispiel auch in der Lausitz vor“, teilt die LMBV mit. Die regionalen Unterschiede erklären sich laut LMBV aus der Zusammensetzung des Abraums, aus dem die Minerale ausgespült werden. Dieser sei überall etwas unterschiedlich zusammengesetzt, sagt LMBV-Sprecher Steinhuber. Die Austräge seien daher an einigen Stellen, darunter am Störmthaler See, größer als an anderen. Auch am Markkleeberger See wurden in der Vergangenheit schon Verfärbungen beobachtet.

Gibt es Einschränkungen fürs Highfield-Festival?

Zum Highfield-Festival am Wochenende werden wieder Tausende auf der Magdeborner Halbinsel erwartet, und die dürften sich in den letzten Hochsommertagen auch nach Abkühlung sehnen. Die gute Nachricht: Der ausgewiesene Badestrand für Festivalbesucher ist laut Großpösnas Bürgermeister derzeit eher nicht von den Verfärbungen betroffen. Auch die Organisatoren des Festivals geben sich gelassen: Der Badebetrieb werde nicht eingeschränkt, heißt es dort. „Falls sich das ändern sollte, informieren wir in Absprache mit den lokalen Behörden natürlich proaktiv darüber.“

Gibt es Folgen für Tiere und Pflanzen?

Laut Sächsischem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie haben die Eisenausfällungen durchaus Auswirkungen für den Lebensraum See: Eine Folge sind demnach Rückversauerungen von bereits neutralisiertem Seewasser. „Zudem führen schwankende pH-Werte zu instabilen Lebensraumverhältnissen. Eisenausfällungen können sich auf die Blätter von Wasserpflanzen legen und so die Photosynthese beeinträchtigen“, hieß es auf LVZ-Anfrage. Eisenocker setze auch das Kieslückensystem zu, das als Lebensraum für Wasserorganismen und Laichgrund für Lachsfische wie Bachforelle, Lachs und Äsche eine hohe ökologische Bedeutung habe – und beeinträchtige so den Lebensraum des Uferbereichs für Insektenlarven. Daher, heißt es abschließend, würden die neu entstehenden Bergbaufolgeseen sehr langsam besiedelt – und vor allem mit den Pflanzen und Tieren, die an diese Lebensräume angepasst seien.

