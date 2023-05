Leipzig rüstet sich für „Tag X“ - Polizei plant Großeinsatz: Das war der Mittwoch

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

da kommt einiges auf Leipzig zu. Die Rede ist nicht vom bevorstehenden Pfingstfest, das Leipzig traditionell Schwarz färbt wenn das Wave-Gotik-Treffen hunderttausende Besucher in die Stadt zieht. Nein, die Rede ist hier von „Tag X“ - der Tag, für den seit Monaten in der linken Szene mobilisiert wird. Für Demonstrationen nach dem Urteilsspruch gegen die mutmaßlichen Linksextremisten um die Leipziger Studentin Lina E. . Seit heute steht fest, wann dieser „Tag X“ sein wird.

In der nächsten Woche, am Mittwoch 31. Mai, soll nach fast 100 Verhandlungstagen das Urteil gegen Lina E. und die Mitangeklagten fallen, die brutale Attacken auf Neonazis verübt hatten. Der Samstag danach - also am 3. Juni - soll dann besagter „Tag X“ in Leipzig sein. Die Polizei bereitet sich eigenen Angaben zufolge bereits auf einen Großeinsatz vor. Gleichzeitig ist viel los in der Stadt.

Nicht nur das Leipziger Stadtfest findet an jenem Wochenende statt, auch Herbert Grönemeyer spielt am 3. Juni ein Konzert in der Red Bull Arena. Zudem empfängt der 1. FC Lok Leipzig den Chemnitzer FC zum Finale des Sachsenpokals im Bruno-Plache-Stadion.

„Mein letztes Wort in diesem Prozess soll Danke sein.“ Die Leipziger Studentin Lina E. zum Ende des Verfahrens gegen Sie. Am 31. Mai soll das Urteil gegen sie verkündet werden.

Am heutigen Mittwoch wurden in dem Verfahren gegen Lina E. in Dresden die letzten Plädoyers gehalten – und die Hauptangeklagte ergriff selbst noch einmal das Wort. Sie wolle nichts zu den Vorwürfen sagen, erklärte die 28-Jährige und bedankte sich stattdessen für die Unterstützung – bei ihren Eltern, ihren „Omis“, den vielen Freunde und allen Verteidigerinnen und Verteidiger ein. Sie sei auch dankbar für die vielen Besucher in der Justizvollzugsanstalt, die trotz der weiten Anreise gekommen wären.

Egal, wie das Urteil ausfalle, so heißt es in einem Demo-Aufruf für „Tag X“, „werden wir (...) in Leipzig auf die Straße gehen und Staat, Justiz und Polizei zeigen, was wir davon halten, wenn Genossinnen drangsaliert und in Knäste gesteckt werden.“

Meine Kollegin Denise Peikert begleitet für die LVZ den Prozess gegen Lina E. seit Monaten. Seit Jahren gab es kein so großes Aufsehen mehr um mutmaßliche Linksextreme wie in diesem Fall. Ist Gewalt ein legitimes Mittel im Kampf gegen Neonazis? Um diese zentrale Frage ist unser fünfteiliger Podcasts „Der Fall Lina E.“ entstanden. Hören Sie gern mal rein:





Seit Beginn des Prozesses gibt es aus der linken Szene scharfe Kritik an dem Verfahren und den Ermittlungen der Polizei dazu. Dieser Kritik wollen linke Gruppen nun mit Demonstrationen Ausdruck verleihen – am Tag der Urteilsverkündung und am „Tag X“, dem 3. Juni.

Nach Razzia gegen „Letzte Generation“ – Protest in Leipzig für Mittwochabend angekündigt

Leipzig färbt sich Schwarz. Das Wave-Gotik-Treffen feiert Jubiläum und startet seine 30. Ausgabe. Neben bekannten Szenegröße sind in diesem Jahr der Newcomer Betterov, Deutschlands ESC-Kandidat Lord of the Lost oder Thriller-Autor Sebastian Fitzek zu Gast. Das Wave-Gotik-Treffen feiert Jubiläum und startet seine 30. Ausgabe. Neben bekannten Szenegröße sind in diesem Jahr der Newcomer Betterov, Deutschlands ESC-Kandidat Lord of the Lost oder Thriller-Autor Sebastian Fitzek zu Gast. Alle Infos zum WGT in Leipzig lesen Sie hier.

Fortsetzung im Prozess gegen zwei Angeklagte wegen Mordes. Bereits 2014 sollen sich die Männer mit dem Opfer in den Geschäftsräumen eines Angeklagten getroffen haben. Ein 54 Jahre alter Deutscher, soll aus Wut über Beleidigungen sowie wegen wiederholter Geldforderungen seitens des Opfers dieses erwürgt haben.

