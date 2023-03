﻿Jahrelange Sanierung der Zeppelinbrücke: So sollen die Umleitungsstrecken für Autofahrer verlaufen

Leipzig. Noch ist das Großprojekt nicht in der Baustellen-Übersicht der Stadt Leipzig verzeichnet. Doch voraussichtlich im Mai 2023 soll die Sanierung der Zeppelinbrücke im Zuge der Jahnallee starten. Rund zwei Jahre lang würde es dann verschiedene Umleitungen für die wichtige Ost-West-Trasse geben.

Befürchtungen, dadurch könnten Konzerte oder Fußballspiele in der Red-Bull-Arena nur noch sehr schwer erreichbar sein, trat die Stadt jetzt entgegen. Auf LVZ-Nachfrage erklärte das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), dass das Vergabeverfahren für die Instandsetzungsarbeiten an der Zeppelinbrücke „derzeit noch nicht abgeschlossen“ sei. Jedoch gebe es bereits ein Umleitungskonzept.

Umleitung für Autos über Schleußiger Weg

Demnach soll die Jahnallee zwischen dem Abzweig zur Bowmanstraße im Westen und der Kreuzung mit der Marschnerstraße/Am Sportforum im Osten während der ganzen Bauzeit in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungen erfolgten dann „weiträumig über das Hauptstraßennetz“ – und zwar stadtauswärts über die Hans-Driesch-Straße sowie stadteinwärts ab der Lützner Straße über die Zschochersche und Antonienstraße weiter zum Schleußiger Weg. Offenbar soll dieses Konzept die deutlich kürzere Ausweichroute über die Karl-Heine-Straße entlasten.

Menschen, die zu Fuß gehen oder Rad fahren, werden die Zeppelinbrücke immer passieren können, erläuterte das VTA. Gleiches gelte für die Straßenbahnen: Für die Linien 3, 7, 8, 15 müsste es nur im Bereich der Sommerferien Einschränkungen geben, weil dann Weichen umverlegt werden sollen. Anschließend stehe auf der Brücke nur ein Gleis für Fahrten in beide Richtungen zur Verfügung. Dennoch könnten die gewohnten Taktzeiten auf diesen Linien weiter gewährleistet werden.

Feuerbachschleife vor Sommerferien fertig

Auch bei Großveranstaltungen im Stadion bleibe das Umleitungskonzept unverändert. Die bei solchen Anlässen geschalteten Eventprogramme an den Ampeln könnten die geänderten Routen weitgehend unterstützen, so das VTA. Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) wies Sprecher Marc Backhaus darauf hin, dass die sogenannte Feuerbachschleife an der gleichnamigen Straße noch vor dem Beginn der Sommerferien fertiggestellt werden soll. „Dann kann die Linie 4 auch wieder Haltestellen in der Waldstraße bedienen, wird das Stadion also gut und von zwei Seiten mit der Straßenbahn erreichbar sein“, sagte er.

Über alledem schwebt freilich eine große Unbekannte. In den vergangenen Wochen musste die Stadt Leipzig schon zwei größere Bauprojekte verschieben, weil bei den Ausschreibungen der Arbeiten nur Angebote eintrafen, die um 70 bis 100 Prozent über den kalkulierten Kosten lagen. Sowohl die Sanierung der Landsberger Straße in Gohlis als auch der Umbau der Petersstraße in der City wurden deshalb vorerst auf Eis gelegt.