Verkaufsaktion am Leipziger Schauspiel erlebt riesigen Ansturm

Der Andrang war größer als bei den meisten Theater-Premieren: Bei einer Verkaufsaktion am Leipziger Schauspiel gab es am Samstag viel Andrang. Die Menschen standen bis in die Gottschedstraße.

Hunderte Menschen stehen in der Schlange für den Kostümverkauf am Schauspiel an.

Leipzig. Masken, Bühnenkleider oder Hasenköpfe: Beim Kostümverkauf am Leipziger Schauspiel haben am Samstag hunderte Interessierte die Möglichkeit genutzt, in ausrangierter Theatergarderobe zu stöbern. Nach drei Jahren Pause sortierte das Bühnenhaus erstmals wieder seinen Fundus aus und erlebte am Nachmittag einen riesigen Ansturm. Vor dem Eingang des Theaters bildete sich eine lange Warteschlange, die einmal um die Gebäudeecke bis in die Gottschedstraße reichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Garderobenfoyer in der Bosestraße konnte drei Stunden lang gestöbert werden. Zu kaufen gab es außergewöhnliche Kostüme, Theatermasken, Vintage- und Alltagskleidung. Nach Angaben des Schauspiels gingen 25 volle Kleiderständer in den Verkauf. Die Stückpreise lagen zwischen fünf und 200 Euro. Der Eintritt war kostenfrei.

Ab 19 Uhr sollte sich das Foyer in der Garderobenhalle in eine Karaoke-Bühne verwandeln. Beim „Karaokefever“ dürfen Lieblingssongs performt und die erstandenen Kostüme direkt im Spotlight präsentiert werden (Eintritt fünf Euro).