﻿Schildkröte genießt die Sonne an der Leipziger Sachsenbrücke

Leipzig. Nicht nur Leipzigerinnen und Leipziger haben am Sonntag im Clara-Zetkin-Park die Sonne genossen. Zwischen Sachsenbrücke und Galopprennbahn, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, hatte sich auch eine Schildkröte auf dem Wasser ein Plätzchen gesucht. Das circa 20 Zentimeter lange Tier hatte sich auf eine Wurzel in Ufernähe gesetzt und dort in der Sonne verharrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche Menschen blieben stehen und beobachteten das Tier, einige machten Fotos. Denn Schildkröten gehören nicht zu den Standard-Gewässertieren in der Leipziger Elster. Was passiert nun mit dem Tier?

Veterinäramt: Tiere werden als Fundtier ins Tierheim gebracht

Nach Einschätzung des Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes sind Entdeckungen wie diese keine Seltenheit. „Es kommt immer mal wieder vor, dass exotische Wasserschildkröten in heimischen Teichen oder Seen gefunden werden“, heißt es von der Stadt Leipzig auf Anfrage. „Diese Tiere werden dann als Fundtier ins Tierheim gebracht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Schicksal, das dieser Sonnenanbeterin aber wohl erspart bleiben wird. „Das Tier verbleibt vor Ort, da ein Einfangen von gesunden Schildkröten in Teichen in der Regel unmöglich ist, weil sie beim Versuch ins tiefe Wasser abtauchen“, so die Stadt Leipzig. Wie genau festgestellt wird, ob es dem Tier gut geht, sagte die Stadt nicht.

Lesen Sie auch

Unklar ist auch, wie exotische Tiere in die freie Wildbahn gelangen. Möglich ist, dass sie einst als Haustiere gehalten wurden. Immerhin sind in Leipzig etwa 4500 geschützte Tiere erfasst – und die werden nicht immer korrekt betreut. Da viele von ihnen unter unkundigen Haltern leiden, wird an der Tierklinik der Uni Leipzig mittlerweile ein digitaler Exoten-Führerschein vorbereitet.

LVZ