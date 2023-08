Nach dem brutalen Streit am Lindenauer Markt am Samstag befindet sich nur noch einer der beiden Beteiligten im Krankenhaus. Der andere wurde inzwischen ins Gefängnis gebracht.

Leipzig. Nach der brutalen Auseinandersetzung auf dem Lindenauer Markt im Leipziger Westen am Samstag befindet sich einer der Beteiligten außer Lebensgefahr. Der 32-Jährige sei aber weiter im Krankenhaus, wie die Polizei auf LVZ-Nachfrage mitteilte. Der zweite Beteiligte wurde mittlerweile zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis gebracht. Viele Fragen zu dem Vorfall blieben am Dienstag jedoch weiterhin unbeantwortet.