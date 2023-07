Vier Verletzte nach Schlägerei in Leipziger Innenstadt

Leipzig. Bei einer Auseinandersetzung im Leipziger Stadtzentrum sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 5 Uhr innerhalb des Stadtrings. Die Beamten gingen zunächst von einer verletzten Person aus. Vor Ort befand sich dann aber eine Menschengruppe in niedriger zweistelliger Zahl und die Lage wirkte unübersichtlich, so die Beamten.

Daraufhin rückten weitere Polizeieinheiten an, um die Situation in den Griff zu bekommen. Laut den Beamten stellte sich dann heraus, dass es in einem Lokal zu einer Auseinandersetzung kam, die die Betroffenen unter anderem mit Gegenständen draußen fortsetzten. Vier Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zum Lokal selbst macht die Polizei aus Ermittlungsgründen noch keine Aussage.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Da die Zeugenaussagen sehr unterschiedlich ausfielen, müssen die Umstände des Vorfalls noch genauer ermitteln, so die Polizei. Demnach sei noch unklar, mit welchen Gegenständen hantiert wurde und wie viele Personen genau beteiligt waren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

