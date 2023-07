22-Jähriger schlägt LVB-Busfahrer während der Fahrt

Leipzig. Während der Fahrt hat ein 22-jähriger Passagier am Donnerstagmittag den Fahrer eines LVB-Linienbusses angegriffen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Bus war auf der Rödelstraße in Leipzig-Schleußig in Richtung Osten unterwegs, als der junge Mann plötzlich auf den Busfahrer einschlug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser musste stark bremsen, wodurch eine 43-jährige Passagierin fiel und sich leicht verletzte. Der 56-jährige Fahrer wurde bei der Attacke nicht verletzt.

Als die Polizeibeamten eintrafen, beleidigte und bespuckte der junge Mann sie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Ein Drogentest auf Amphetamine war zudem positiv. Der Mann wurde in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und weiterer Delikte ermittelt.

LVZ