Einbruch in Späti – Polizei entdeckt zufällig Cannabis

Nach einem Einbruch in einen Späti in Schönefeld-Abtnaundorf finden Polizisten bei ihren Ermittlungen in einem Schrank Betäubungsmittel.

Leipzig. In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in Schönefeld-Abtnaundorf in einen Spätverkauf ein – und lösten damit eine Kettenreaktion aus. Zuvor hatten die Einbrecher in der Taubestraße die Tür zu dem Laden eingetreten, mehrere Räume durchsucht und Bargeld sowie mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Nach Angaben der Polizei liegt der sogenannte Stehlschaden im Bereich von 1300 Euro.

Während der anschließenden Anzeigenaufnahme stießen die Beamten in einem Schrank auf eine geringe Menge Cannabis und Zubehör. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Neben den Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls laufen nun auch noch Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.