Leipzig-Schönefeld: Mann wirft Roller auf 17-Jährige mit Kinderwagen

Kretschmer lobt Leipzigs Straßenbahn-Projekt bei einem Besuch in Görlitz

Im Görlitzer Alstom-Werk bekommen die Rohbauten für die ersten 25 breiten Straßenbahnen Konturen, die ab dem nächsten Jahr in Leipzig eintreffen sollen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sah sich am Freitag vor Ort um. Die Endfertigung Bahnen ist in der Heiterblick GmbH in Leipzig-Plagwitz geplant.