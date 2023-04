Tödliches Feuer in Schönefeld: Polizei hat erste Hinweise zur Ursache

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Schönefeld wurde eine Frau tot in einer Wohnung gefunden. Ihre Identität konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zur Brandursache liegen erste Erkenntnisse vor.

Nach dem Wohnungsbrand in Leipzig-Schönefeld dauern die Ermittlungen zur Ursache des Todes der Verstorbenen und des Brandes an.

Leipzig. Der Brand in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil-Schönefeld am Dienstagabend wirft nach wie vor viele Fragen auf. Die Identität der dort aufgefundenen toten Frau bleibt laut Polizei weiter unklar. Zwar deute vieles darauf hin, dass es sich bei ihr um die Mieterin der Wohnung handele. Doch mit Sicherheit könne dies erst nach dem Ergebnis einer DNA-Analyse festgestellt werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Entsprechende Ergebnisse sollen in der nächsten Woche vorliegen.

In dem Mehrfamilienhaus im Seipelweg 24 war am Dienstag in einer Wohnung in der dritten Etage ein Feuer ausgebrochen. Die um 22.10 Uhr alarmierten Einsatzkräfte fanden nach Abschluss der Löscharbeiten den leblosen Körper einer Frau in der Brandwohnung. Nähere Angaben zu ihrem Tod konnten noch nicht gemacht werden.

Im Laufe des Mittwochs wurde die Brandwohnung in Leipzig-Schönefeld kriminaltechnisch untersucht. © Quelle: Wolfgang Sens

Ermittlungen zur Brandursache noch nicht abgeschlossen

Erste Ergebnisse der Brandursachenermittlung deuten darauf hin, dass das Feuer durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. „Derzeit liegen keine Hinweise vor, die auf eine Brandstiftung oder einen technischen Defekt als Ursache hindeuten“, so eine Sprecherin. Allerdings seien die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht abgeschlossen.

Das Mehrfamilienhaus sowie ein angrenzendes Nachbarhaus waren am Abend evakuiert worden. Ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Weitere Anwohnerinnen und Anwohner waren bei dem Brand nicht verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.