Leipzig Schönefeld: Verkehrseinschränkungen nach Wasserrohrbruch

Leipzig. In der Nacht zu Montag ist in der Gorkistraße Nahe des Kohlwegs eine Trinkwasserleitung gerissen – es kam zu einem Wasserrohrbruch. Laut Katja Gläß von den Leipziger Wasserwerken ist das Rohr mittlerweile repariert worden. Die Trinkwasserversorgung sei gewährleistet. Trotzdem komme es noch zu Verkehrseinschränkungen, so Gläß, da die Straße teilweise unterspült worden sei.

Der Verkehr in Innenstadtrichtung sei am Montag bereits wieder freigegeben worden, für Autos und für den ÖPNV. Stadtauswärts sei das Gebiet um den Wasserrohrbruch noch teilweise gesperrt, so Gläß. Die Straßenbahnlinie 1 fahre daher einen Umweg Autofahrerinnen und -fahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Es wird damit gerechnet, dass die Instandsetzungsmaßnahmen noch bis Dienstag Morgen dauern.

