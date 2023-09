﻿Aus 170-Meter-Schornstein werden in Sekunden tonnenweise Schutt

Leipzig. Es ist 11.40 Uhr, als Ulrike Matthes (40) an diesem Sonntagmittag am Gleisdreieck an der Arno-Nitzsche-Straße vor die Mikrofone tritt. Die dichten Staubwolken haben sich inzwischen verzogen, aber sie wirkt noch immer sehr angespannt. Vor gut anderthalb Stunden hat die Diplom-Ingenieurin für Baumanagement und Sprengmeisterin Leipzigs Skyline mit einem Knall für immer verändert.

„Die Sprengung war eine Punktlandung“, sagt die Mutter von zwei kleinen Kindern. Von dem 170 Meter hohen Schornstein der Stadtwerke Leipzig (SWL), der seit 1987 die Silhouette der Stadt mitbestimmte, ist nur noch ein gigantischer Schuttberg übrig.

Leipzigs größter Schornstein wird gesprengt Am Sonntag hat sich Leipzigs Skyline verändert: Der 170 Meter hohe Schornstein der Leipziger Stadtwerke in der Arno-Nitzsche-Straße 35 existiert nicht mehr. © Quelle: Vanessa Gregor

Mehr als drei Stunden zuvor, gegen 8 Uhr, wirkt das Umfeld des Stahlbetonriesen wie ausgestorben. Etwa 200 Meter umfasst der Sperrkreis, den Unbefugte jetzt nicht mehr betreten dürfen. Mit einer „Gefahr für Leib und Leben“ hat die Stadt die großräumigen Absperrungen begründet. Es ist jenes Areal, das betroffen wäre, wenn der Schornstein als Ganzes oder Teile dessen unkontrolliert kippen sollten. Komplett dicht ist auch der Luftraum, einzige Ausnahmen sind ein Polizeihubschrauber und vier Drohnen der Stadtwerke.

Sprengmeisterin Ulrike Matthes spricht hinterher von einer „Punktlandung“. © Quelle: André Kempner

„Jede Sprengung ist etwas Besonderes“, sagt Andreas Stolle. Er ist Geschäftsführer der Böhlener Firma Reinwald, welche die Sprengung organisiert. 2007 haben die Experten bereits jene Industriehalle gesprengt, die dem Gondwanaland im Zoo weichen musste.

Der Standort des Schornsteins nach der Sprengung. © Quelle: Andre Kempner

Aber eine 170 Meter hohe Esse mitten in der Stadt, umgeben von Gebäuden? „Das macht es schwieriger“, räumt Stolle ein. „In den meisten Fällen legen wir die Schornsteine komplett um. Aber hier muss er in sich zusammenfallen, weil wir keinen Platz haben.“

Deshalb hat Ulrike Matthes eine seltene dreifache Faltsprengung mit wechselseitigen Sprengmäulern geplant. Wenn die Chefin der Thüringer Sprenggesellschaft (TSG) in Kaulsdorf ihr Werk getan hat, sollte der 1996 stillgelegte Schlot des Kohleheizwerks „Max Reimann“ wie ein gigantischer Zollstock zusammenklappen. 451 Schornsteine haben die Profi-Sprenger schon dem Erdboden gleichgemacht, darunter deutlich höhere Bauwerke als das in Leipzig. „Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie“, erklärt Organisator Stolle. „Als Sprengmeister schläft man vor einem solchen Ereignis sehr schlecht und überlegt, ob man alles bedacht hat.“

Frank Hennig hat als ehemaliger Stadtwerke-Mitarbeiter schon den Aufbau der Esse erlebt. © Quelle: Andre Kempner

Es geht ja auch um einiges an diesem Sonntag im Leipziger Süden. Von einem „historischen Moment“ sprechen die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall und Maik Piehler. Und das sicher nicht nur, weil das Unternehmen in den vergangenen 27 Jahren eine gewaltige Summe in die Absicherung des nutzlos gewordenen Riesen stecken musste. Schon im vergangenen Jahr sollte die Esse fallen, doch der Termin war wegen verschiedener Einwände von Anwohnern verschoben worden.

Ehemalige Stadtwerker sehen die Sprengung mit gemischten Gefühlen. „Ein bisschen Melancholie ist heute bei mir dabei“, berichtet Frank Hennig (83). „Ich habe den Schornstein entstehen sehen und werde ihn nun fallen sehen.“ Von 1992 bis 2005 war er bei den Stadtwerken, fungierte auch als technischer Geschäftsführer. Damals wohnte er noch in Marienbrunn, sah die Esse jeden Tag und war auch einige Male ganz oben. „Obwohl ich nicht so höhenfest bin, ist mir das nicht schwergefallen“, so der Rentner.

Andreas Stolle ist mit seiner Firma für den Abbruch und die Entsorgung des Schuttberges zuständig. © Quelle: André Kempner

Dann steht Hennig mit den beiden heutigen SWL-Chefs auf einer Wiese am Gleisdreieck und lässt den Schornstein nicht mehr aus den Augen. Schon mehrere Fanfarenstöße waren zu hören, die Zündung steht unmittelbar bevor. 100 Kilogramm Dynamit sind in etwa 1500 Bohrlöchern verteilt, ebenso viele Zünder müssen parallel detonieren.

Der erste Knall ist nur eine Warnung. Mit dieser sogenannten Vergrämung sollen Vögel und andere Tiere gewarnt und vertrieben werden. Sekunden später, um 10.09 Uhr, fällt das höchste Wahrzeichen der Braunkohle-Ära in Leipzig in sich zusammen, versinkt in einer gewaltigen Staubwolke. In der Ruine des alten Umspannwerks der Deutschen Bahn etwa 300 Meter entfernt splittern Scheiben. Der Schlot fällt jetzt auf die präparierte Fläche aus wellenförmigen Sandhügeln, was die den Aufprall etwas dämpft. Zuerst der untere Teil, dann der Rest. Aber das lässt sich nur erahnen, da der Staub kurzzeitig alle Sicht nimmt. Auch die extra aufgebauten Hydroschilde können das nicht ganz verhindern.

Für die Stadtwerkechefs (v.l.) Maik Piehler und Karsten Rogall war die Sprengung ein „historischer Moment“. © Quelle: André Kempner

Für Ulrike Matthes und ihr Team ist die Arbeit jetzt noch nicht getan. Mit Spezialgeräten kontrollieren die Sprengexperten, ob sämtlicher Sprengstoff tatsächlich explodiert ist. Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass Ladungen nicht hochgehen, aber man muss sichergehen, um die Blindgänger notfalls zu entschärfen. Kurz vor 11 Uhr wird schließlich Entwarnung gegeben.

Fünf Monate wird es dauern, bis das Abbruchmaterial getrennt und abgetragen ist. Firmenchef Stolle sagt, dass ein Recycling vorgesehen ist. „Das ist doch guter Baustoff“, erklärt er. „Vielleicht wird da mal eine Straße draus.“

Stadtwerke-Veteran Hennig, der sein Berufsleben im Schatten der Mega-Esse verbracht hat, schaut in die Richtung, wo jetzt nichts mehr steht. „Eigentlich war das ja ein eher hässliches Ding“, sagt er. „Aber jetzt, wo der Schornstein weg ist, fehlt irgendwie was.“

