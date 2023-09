Zwischenbilanz des Mängelmelders

Müll ist häufigstes Ärgernis der Leipziger – Hinweise auf Missstände nehmen zu

Kaputte Straßen, defekte Geräte auf Spielplätzen oder Müll in der Öffentlichkeit – in einigen Städten Sachsens können die Einwohner ihre Verwaltung auf solche Missstände aufmerksam machen. So auch in Leipzig.