﻿„Großer Kraftakt“: Leipziger Schreberbad öffnet länger als geplant

Leipzig. Die Temperaturen in Leipzig bleiben auch in den kommenden Tagen hoch: Wegen der vorausgesagten Hitze öffnet das Schreberbad außerplanmäßig auch noch kommende Woche. Geplant ist die Verlängerung bis zum Mittwoch, 13. September, sagte Sportbäder-Sprecherin Katja Gläß auf LVZ-Anfrage.

Eigentlich sollte für das Schreberbad wie auch für das spontan verlängerte Sommerbad Südost am kommenden Sonntag Schluss sein. Die anderen drei sind bereits am vergangenen Wochenende in die Winterpause gegangen. 

Freibadsaison endet trotz hoher Temperaturen

Denn die Leipziger Freibadsaison endet üblicherweise nach den Sommerferien, Anfang September. Doch nun sind für die kommende Woche bis zu 30 Grad vorhergesagt. Auch der Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass die sommerlichen Temperaturen stetig steigen: 2023 waren bislang von acht Monaten sechs wärmer als der Durchschnitt, darunter die Sommermonate Juni, Juli und August.

Auch im September ist es oft noch warm: Von den ersten fünf Septembertagen lagen drei über dem 50-Jahre-Schnitt, ein Plus von durchschnittlich 1,3 Grad. Wieso öffnen Leipzigs Freibäder also bereits im Frühjahr – können aber trotz der hohen Temperaturen nicht mindestens bis zum Herbstanfang Ende September Badegäste empfangen?

Personal wechselt aus Freibädern in die Schwimmhallen

Das ist laut Gläß eine Frage des Personals: „Weil unser Stammpersonal sowohl in den Schwimmhallen als auch in den Freibädern arbeitet, ist es eine übliche Vorgehensweise, dass es ein definiertes Ende der Freibadsaison gibt.“ Danach wechselten die Beschäftigten wieder aus den Freibädern in die Schwimmhallen und Saunen, die im Sommer größtenteils geschlossen waren und nun wieder öffnen.

Die Schwimmhallen müssten nach den Sommerferien zwingend öffnen, sagte Gläß. Denn dort finden verschiedene Aktivitäten wie Schulschwimmen, Vereinssport, Reha- und Gesundheitskurse und öffentliches Baden statt. „Die Schwimmhallen sind mit verschiedensten Nutzergruppen von 7 bis 22 Uhr belegt“, so Gläß. Eine langfristige Änderung der Freibadsaison sei eine komplexere organisatorische Entscheidung. Der Betrieb von Freibädern erfordere zudem Planungssicherheit. „Mit dem Finanzrahmen müssen wir verantwortungsvoll umgehen – und das bedeutet eben auch, dass der Atem für einen parallelen Betrieb mit den Schwimmhallen begrenzt ist.“

Auch am Donnerstag haben noch viele Menschen in Leipzig das sommerliche Wetter zum Baden genutzt. © Quelle: Raik Schache

Für die zusätzliche Öffnung des Schreberbades in der kommenden Woche seien mehrere Schichten verschoben worden. Gläß spricht von einem „großen Kraftakt“ – denn eigentlich würden die Mitarbeitenden in den Schwimmhallen gebraucht. Das Schreberbad hat von Montag bis Mittwoch noch von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Weniger Besucherinnen und Besucher als im vergangenen Jahr

Insgesamt fällt die Bilanz für die Freibadsaison durchwachsen aus. Laut der Sportbäder-Sprecherin waren bisher rund 170.000 Besucherinnen und Besucher in Leipzigs Freibädern. „Das ist letztlich ein gutes Ergebnis. Es gab dieses Jahr doch etliche Regenperioden“, sagte Gläß. Im Jahr 2022 hatten knapp 200.000 Menschen die Freibäder in der Messestadt besucht.

Auch in Dresden bleiben einige Freibäder länger geöffnet. Darunter sind das Georg-Arnhold-Freibad, das Freibad Prohlis und das FKK-Strandbad Wostra. Sie öffnen bis nächsten Dienstag, 12. September, von 10 bis 18 Uhr. Die Saison in den drei Bädern wurde schon einmal verlängert - damals bis zum kommenden Sonntag. Alle anderen Freibäder und Badestellen der Bäderbetriebe in Dresden sind seit dem 4. September geschlossen.

